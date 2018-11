Rodgau

Ein Tatverdächtige, der sich nach einer am Dienstag im südhessisschen Rodgau gefundenen Leiche in Gewahrsam befindet, hat die Polizei selbst zum Fundort geführt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte sich der 45-jährige Mann am Dienstagnachmittag an die Polizei in Friedberg gewandt. Er habe mitgeteilt, im August 2018 in einem Waldstück bei Heusenstamm einen Leichnam verscharrt zu haben. Der Mann brachte Polizei und Staatsanwaltschaft anschließend zum Fundort.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei der Leiche hoher Wahrscheinlichkeit nach um einen seit einigen Wochen vermissten 45 Jahre alten Mann aus Bad Nauheim. Die Polizei teilte mit, dass die Klärung der Identität und auch der genauen Todesursache im Laufe des Nachmittags bei der Obduktion des Leichnams erfolgen sollen. Derzeit stehe noch nicht fest, ob es sich um eine Gewaltverbrechen handelt.

Neben dem 45-jährigen Tatverdächtigen befindet sich laut Polizei auch dessen 39-jährige Ex-Frau in Gewahrsam. Sie soll die Ehefrau des Verstorbenen sein. Nach Aussage des Tatverdächtigen soll sie bei der Beseitigung des Leichnams geholfen haben.

Von RND/dpa