24 Jahre eingefroren – jetzt wurde Emma geboren

Nashville. Im Grunde war Emma Wren Gibson bei ihrer Geburts schon 25 Jahre alt. Denn das kleine Mädchen wurde 1992 als Embryo von Wissenschaftlern eingefroren. Anfang des Jahres setzten Ärzte einer jungen Frau den Embryo ein, im November dann kam Emma zur Welt. Gesund, 50 Zentimeter groß und drei Kilogramm schwer. Damit ist Emma der älteste gefrorene Embryo, der je zu einer erfolgreichen Geburt geführt hat, berichtete CNN.

The longest known frozen human embryo to result in a successful birth -- a "snowbaby" -- was born last month in Tennessee https://t.co/mcHq41FMHr pic.twitter.com/2cVdo09s7P