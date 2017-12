Rauch steigt aus dem Hochhaus in Berlin-Biesdorf

© Screenshot Twitter / Berliner Feuerwehr

Feuer in Berlin

22 Verletzte bei Hochhausbrand

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Biesdorf sind 22 Menschen verletzt worden. Rund 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften vor Ort gegen die Flammen. 50 Menschen werden noch in Notunterkünften betreut