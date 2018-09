Paris

Etwa 21 000 Küken sind beim Brand einer Geflügelfarm in Nordfrankreich getötet worden. Das bestätigte die örtliche Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Demnach brach das Feuer am Donnerstagabend aus.

Die Feuerwehr konnte das Gebäude in der Gemeinde Steenwerck, in dem die Küken gehalten wurden, nicht mehr retten. Menschen wurden nicht verletzt. Einem Bericht der Zeitung „La Voix du Nord“ zufolge stand die Brandursache zunächst nicht fest.

Von RND/dpa