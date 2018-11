Hamburg

Zimmer ohne Aussicht: Ein 21-Jähriger hat sich am Hamburger Hauptbahnhof in ein Kofferschließfach gezwängt und dort drin geschlafen. Bundespolizisten entdeckten den polizeilich bekannten Mann nach einem Hinweis am Mittwochmorgen, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte.

Sie weckten den Mann und begleiteten ihn aus dem Bahnhof. Da ein Hausverbot für den Hauptbahnhof bestand, hätten die Beamten gegen den 21-Jährigen ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs einleiten müssen.

Von RND/dpa