Schoharie

Nach Angaben der New York Times seien in den Unfall nur zwei Fahrzeuge verwickelt gewesen. Demnach sei die Stretch-Limousine direkt vor einem Geschäft mit einem Pkw kollidiert. Jessica Kirby, 36, die Geschäftsführerin des „Apple Barrel Country Store & Café“ sagte, mehrere Kunden auf dem Parkplatz ihres Ladens seien ums Leben gekommen, als die Limousine, die mit hohem Tempo die Straße hinab fuhr, sie erfasst habe. „Alle tot“, sagte sie in einem Telefon-Interview. „Die Limo hatte wahrscheinlich knapp 100 Kilometer drauf, als sie den Hügel bergab fuhr.“ An einer Kreuzung kollidierte die Limousine dann nach ersten Erkenntnissen mit einem anderen Fahrzeug.

Der Unfall ereignete sich bereits am Sonnabend Nachmittag (Ortszeit), wurde aber erst jetzt bekannt. Der „Apple Barrel Country Store & Café“ ist populär bei Freunden des sogenannten Indian Summer, der spektakulären Verfärbung der Laubbäume im Herbst.

Von RND/dk