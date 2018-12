Haldenwang

Bei einem Unfall mit einem teuren Porsche sind in Schwaben drei Menschen verletzt worden. Eine 19-Jährige sei bei Haldenwang (Landkreis Günzburg) mit ihrem Auto auf die Gegenspur geraten und mit dem Sportwagen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die junge Frau und der 47-jährige Porsche-Fahrer kamen schwer verletzt in Krankenhäuser. Die 14 Jahre alte Beifahrerin in dem 520 PS starken Porsche 911 GT3 RS wurde ebenfalls verletzt. Die Ermittler gingen nach einer ersten Einschätzung am Samstag von einem Schaden von mindestens 130.000 Euro aus – dieser Wert könne aber noch steigen, sagte ein Polizeisprecher.

Von RND/dpa