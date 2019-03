Manila

Eine schlimme Entdeckung haben Zollbeamte am Ninoy Aquino International Airport in Manila ( Philippinen) gemacht. In vier Koffern waren insgesamt 1532 Schildkröten verstaut, die Gliedmaßen der Tiere mit Klebeband fixiert.

Die Gepäckstücke kamen am Sonntag mit einem Flieger aus Hongkong in Manila an, berichtet die Webseite „ABS-CBN News“. Bei Twitter veröffentlichte Fotos und Videos zeigen die Schildkröten, deren Beine an den Körper geklebt sind und die sich nicht frei bewegen können.

Die Schildkröten sollen einen Wert von über 76.000 Euro haben. Der Passagier, dem die Koffer gehören, konnte den Angaben zufolge bislang nicht ermittelt werden. Er soll jetzt mit Hilfe von Aufnahmen von Überwachungskameras identifiziert werden.

