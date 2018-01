1500 Menschen müssen ihre Wohnung verlassen

Hochwasser in Paris

Evakuierungen, gesperrte Straßen, geschlossene Bahnstationen: Seit Tagen kämpft Paris gegen Hochwasser – rund 1500 Menschen mussten ihre Wohnungen wegen der Flut bereits verlassen.

Paris. Von 5,69 auf 5,78 Meter in etwas mehr als 24 Stunden: Die Hochwasserlage in Paris bleibt angespannt, auch wenn die Seine langsamer steigt als ursprünglich befürchtet. Die Spitze der Flut dürfte der Fluss mit 5,95 Metern in der Nacht zum Montag erreichen.

Bis Sonntagmittag mussten rund 1500 Menschen im Großraum Paris ihre Wohnungen wegen der Flut verlassen, rund 1200 waren ohne Strom. Auch Kliniken wurden teilweise evakuiert, beispielsweise in Meulan-Les Mureaux im Westen von Paris, wo 86 Patienten vorsichtshalber verlegt wurden. In Villeneuve-Saint-Georges, rund 15 Kilometer südlich der französischen Hauptstadt, waren die Straßen überflutet, so dass die Anwohner sich mit Booten behelfen mussten.