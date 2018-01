15-Jähriger erschießt Mitschüler an High School

Rettungskräfte rückten am Dienstag zum Einsatzort in Kentucky aus. © dpa

Schüsse in Kentucky

Erneut sind in den USA Menschen durch Schusswaffen ums Leben gekommen. An einer Schule in Kentucky schoss ein 15-jähriger Schüler um sich. Zwei Jugendliche starben, 17 weitere wurden verletzt.

Benton. Nach Schüssen an einer Schule in Kentucky sind am Dienstag zwei Schüler ums Leben gekommen. Das bestätigte der Gouverneur des US-Bundesstaates, Matt Bevin, auf Twitter. 17 weitere Schüler wurden in dem Gebäude der Marshall County High School verletzt, davon erlitten zwölf Schusswunden.

A statement from Gov. Bevin regarding this morning's events in Marshall County: pic.twitter.com/0n0cxgJkvi — Governor Matt Bevin (@GovMattBevin) January 23, 2018

Der Schütze sei ein 15 Jahre alter Schüler gewesen, teilte die Kentucky State Police mit. Er sei an Ort und Stelle festgenommen worden.

Gouverneur Bevin rief die Bewohner in dem ländlich geprägten Gebiet auf, nicht über die Hintergründe zu spekulieren, sondern auf die Fakten zu dem Fall zu warten.

