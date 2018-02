14-Jährige und ihr Betreuer seit Tagen vermisst

Nordwestmecklenburg

Eine 14-Jährige verschwindet spurlos aus ihrer Wohngruppe in Mecklenburg, auch ihr Betreuer ist nicht aufzufinden. Sind die beiden ein Paar und gemeinsam getürmt? Die Polizei fahndet europaweit nach dem Mädchen und dem jungen Mann – bisher ohne Erfolg.

Grevesmühlen. Wo ist die 14-jährige Cäciele aus Grevesmühlen? Das Verschwinden der Schülerin gibt der Polizei in Mecklenburg Rätsel auf. Seit fünf Tagen ist das Mädchen nicht mehr in ihrer Wohngruppe aufgetaucht – und auch von ihrem 24 Jahre alten Betreuer fehlt seit Donnerstag jede Spur.

Auch eine groß angelegte Fahndung, für die die Polizei Fotos der Vermissten veröffentlicht hat, blieb bisher ohne Erfolg. Allerdings gingen die Beamten einem Hinweis nach, wonach die Jugendliche und der Mann am Montag in Karlsruhe in Baden-Württemberg gesehen worden sein sollen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Insgesamt gebe es bisher aber nur wenige Hinweise auf die Vermissten und ihren schwarzen Wagen. Nach den beiden wird europaweit gesucht.

Die 14-Jährige lebt in einer Wohngruppe in Grevesmühlen in Nordwestmecklenburg und wurde am 15. Februar gegen 23 Uhr zuletzt in ihrer Wohnung gesehen. Erst etwas später war bekannt geworden, dass das Mädchen vermutlich mit dem Betreuer der Einrichtung in seinem Auto weggefahren sein soll. Da die Ferien inzwischen in Mecklenburg-Vorpommern zu Ende sind, hätte die Jugendliche am Montag wieder die Schule besuchen müssen. Die Polizei prüft, ob ein Straftatverdacht besteht.

Die Hintergründe des Verschwindens sind völlig unklar. Vor allem in den sozialen Netzwerken werden Stimmen laut, wonach das Mädchen und der 24-Jährige ein Paar sind. Bestätigt ist das aber nicht.

Von RND/iro/dpa