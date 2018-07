Zweibrücken

Ein 13 Jahre alter Beifahrer eines Motorrads ist auf der Autobahn 8 ums Leben gekommen, weil ein Auto wohl aufgefahren ist. Der Sohn eines 37-jährigen Mannes sei noch an der Unfallstelle nahe Zweibrücken gestorben, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Sein Vater sei schwer verletzt worden.

Zuvor war das Motorrad auf der Überholspur unterwegs gewesen, als das Auto hinten auffuhr. Danach prallte das Kraftrad erst gegen die Mittelleitplanke und zurück auf die Überholspur, bevor es Feuer fing.

Das Auto, das den Unfall verursachte, flüchtete in Richtung Saarland. Von dem Fahrer fehlte auch am Montag weiter jede Spur. Die Fahndung nach dem Fahrer dauere an, teilte die Polizei am Montag mit.

Von RND/dpa