Wiesbaden

Der wohl berühmteste Igel der Welt ist tot. Mr. Pokee, ein stacheliger Instagram-Star mit 1,3 Millionen Followern, starb nach einer Zahnoperation. Das teilte sein Frauchen in einem rührenden Post mit.

„Das ist vermutlich das Schwerste, was ich je machen musste“, beginnt Besitzerin Talitha Girnus aus dem hessischen Wiesbaden die Nachricht. Dann schildert die Besitzerin des afrikanischen Weißbauchigels die letzten Tage im Leben des Tierchens, das so vielen Menschen Freude bereitet hat: Nach einer Zahn-OP sei bei Mr. Pokee eine Bakterieninfektion festgestellt worden. Der Arzt habe ihm Antibotika verschrieben, „aber auf einmal ging es Pokee viel schlechter“.

Sein Arzt habe schließlich eine Blutinfektion festgestellt, verursacht durch ein anderes Bakterium. „Der Tierarzt hat getan, was er konnte, ich habe getan, was möglich war und Pokee hat den ganzen Tag und die ganze Nacht gekämpft“, schreibt sein Frauchen – vergeblich: Am Samstag schlief Mr. Pokee für immer ein.

Den Instagram-Post beendet Talitha Girnus mit einer Liebeserklärung an ihren Igel: „Mein liebster Mr. Pokee, ich liebe dich mit ganzem Herzen, uneingeschränkt und für immer“, schreibt sein Frauchen, und schließt den Post mit den Worten: „Ruhe in Frieden, kleiner Engel.“

Mr. Pokee wurde drei Jahre alt. Unter den 1,3 Millionen Instagram-Followern des Igels ist auch Hollywood-Star Reese Witherspoon.

