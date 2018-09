Goslar

Eine der stärksten Befestigungstürme Europas soll den Eigentümer wechseln. Der mittelalterliche Goslarer Zwinger mit seinen rund sechseinhalb Meter dicken Mauern, der sich seit mehreren Generationen in Privatbesitz befindet, wird am 20. September versteigert. Die „Deutsche Grundstücksauktionen AG“, die den Wehrturm bei ihrer Herbst-Auktion am 20. und 21. September in Berlin anbietet, bezifferte das Startgebot auf 850.000 Euro.

„Dass die derzeitigen Eigentümer den Goslarer Zwinger verkaufen wollen, ist uns schon länger bekannt“, sagte Oberbürgermeister Oliver Junk (CDU). „Deshalb gab es bereits Gespräche mit der Denkmalpflege und den Eigentümern, um Ideen zu entwickeln, wie man den Zwinger noch attraktiver machen kann.“

Museum zeigt Folterinstrumente

Der rund 20 Meter hohe mehrgeschossige Wehrturm, der einen Durchmesser von 26 Metern hat, wurde 1517 zum Schutz Goslars erbaut. Heute beherbergt er ein Restaurant, einige Ferienwohnungen und ein Museum. Dort werden Ritterrüstungen, Waffen und mittelalterliche Folterinstrumente gezeigt.

Von dpa/RND