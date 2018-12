Cloppenburg

Die Polizei sucht weiter nach den mutmaßlichen Tätern, die am Sonntag in Cloppenburg einen Betonpfeiler und andere Gegenstände auf die Schienen gelegt haben. Es gebe Zeugenhinweise, teilten die Beamten am Freitag mit. Demnach wurden vor der Tat zwei Jugendliche auf den Gleisen gesehen. Sie werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Triebfahrzeug rammte Betonpfeiler

Am Sonntag war eine Regionalbahn in die Hindernisse gefahren. Die rund 200 Passagiere wurden nicht verletzt. Am Zug entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Das Triebfahrzeug hatte den Betonpfeiler zur Seite gerammt. Die Bundespolizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Von RND/lni