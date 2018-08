Zeven

Ein Chemieunfall in einem Logistikunternehmen hat in der Nähe von Zeven einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben der Polizei fiel am Dienstag ein 200-Liter-Fass mit einer chemischen Substanz auf den Boden und schlug Leck. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um den Gefahrstoff Ethanolamin, der in der chemischen Industrie eingesetzt wird. Die 700 Quadratmeter große Halle wurde automatisch verschlossen und die Löschanlage ausgelöst.

Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr

Einige Mitarbeiter des Unternehmens litten laut Polizei unter leichten Atembeschwerden. Für die umliegende Bevölkerung bestand keine Gefahr, hieß es.

Von RND/dpa