Stolz lächelt Gerhard W. (76) auf dem Foto seines Schießsportvereins Alfeld von 1925. Seit Jahrzehnten ist er ein führendes Mitglied; mittlerweile Ehrenschießsportleiter. Die Zeugen im Landgericht Hildesheim beschreiben ihn als „korrekt, ruhig, verlässlich“.

Das passt überhaupt nicht zum Geschehen am 15. März 2014 in Alfeld: Der untadelige Angeklagte soll eine Fußgängerin in Alfeld frontal überfahren haben. Die lebensgefährlich verletzte Frau blieb auf der Straße liegen. Versuchter Mord und Fahrerflucht nennt das der Staatsanwalt. Gerhard W. hatte zuvor die Frau (damals 49) laut Anklage auf dem Gehweg übersehen. Als er sie leicht touchierte, klopfte sie auf seine Motorhaube: „Hey, ich gehe hier.“ Und dann gab der Rentner in seinem geleasten Opel Corsa Gas und schleifte die Frau drei Meter mit.

Angeklagter kommt lächelnd ins Gericht

Nachdem der Prozess 2015 geplatzt war, begann die Verhandlung am Donnerstag von vorne. Zu Beginn entschuldigte sich Richter Peter Peschka: „Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Es waren mehrere Gutachten einzuholen und wir hatten fast nur Haftsachen.“ Der Angeklagte saß nicht in Haft. Er kam lächelnd mit seinen Anwälten und Töchtern ins Gericht.

Zur Tat sagte der Angeklagte nichts. Stichwortartig ging der Richter die Biografie von Gerhard W. durch. Der Lebenslauf eines Musterdeutschen: Der 76-Jährige hat Elektriker gelernt; baute das Haus der Schwiegereltern aus; erzog zwei Töchter, ist Schütze und Feuerwehrmann.

Keine Erklärung für Wahnsinnstat

An den Fragen des Richters merkt man, dass er fast schon verzweifelt nach einer Erklärung für die Wahnsinnstat sucht. Doch es gibt keine. Psychiater Tobias Bellin sagt: „Es gibt keinen Befund, der ein Versagen erklären könnte.“ Gerhard W. ist nicht dement, nicht psychisch krank, nicht alkoholsüchtig. Bellin führt aus, was der Angeklagte über das Tatgeschehen sagte. „Er ist der Meinung, dass er nichts gemerkt hat.“

In seinem Schießsportverein ist der Angeklagte immer noch Vorstandsmitglied. Nach der geplatzten Verhandlung 2015 habe er auch wieder die Schlüssel für die Waffenkammer bekommen, sagt der Vorsitzende (58). Die Zeugin (51), die für das Verbrechensopfer Erste Hilfe leistete, hatte nicht so viel Glück. Sie war eine langjährige Freundin des Angeklagten und Vereinskameradin. Sie fuhr kurz nach dem versuchten Mord vom Parkplatz in Alfeld. „Ich habe den Unfall nicht gesehen“, erzählte sie. Aber sie sagte bei der Polizei aus. Fortan sei ihre Tochter im Verein gemobbt worden, sagt ihre Mutter (72) aus. Ein Jahr nach dem Verbrechen trat die Familie bei den Schützen aus – nach mehr als 40-jähriger Vereinszugehörigkeit.

Von Thomas Nagel