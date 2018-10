Hehlingen

Am Samstagabend wurden in einem Wohnhaus im Wolfsburger Ortsteil Hehlingen eine 65-jährige Hausbewohnerin tot und ihr 68-jähriger Ehemann schwer verletzt aufgefunden. Der 68-Jährige wurde im Wolfsburger Klinikum sofort notoperiert, sein Zustand hat sich stabilisiert. Er ist zurzeit nicht ansprechbar. Die Polizei geht von einer eskalierten Auseinandersetzung zwischen dem Ehepaar aus.

Polizei geht von eskaliertem Streit aus

Kurz nach 18.30 Uhr ging in der Einsatzzentrale der Polizei in Wolfsburg ein Notruf eines Familienangehörigen ein, der die Eheleute in ihrem Einfamilienhaus nicht erreichen konnte. Polizei und Feuerwehr waren schnell zur Stelle und öffneten die verschlossene Haustür. Nach ersten Ermittlungen gehen die Ermittler des zuständigen ersten Fachkommissariates von einem Streit zwischen den Eheleuten aus, der sich im Laufe des Samstags ereignete.

Vermutlich stumpfe Gewalteinwirkung

In der weiteren Entwicklung sei vermutlich die Konfrontation eskaliert, so ein Beamter. Die 65-Jährige wies Verletzungen auf, die auf stumpfe Gewalteinwirkung auf den Oberkörper hindeuten. Der Ehemann wurde mit mehreren Stichverletzungen im Oberkörper unverzüglich zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum gebracht.

Opfer wird obduziert

Zur Stunde wird das Opfer obduziert. Am Tatort in Hehlingen sichern die Experten des fünften Fachkommissariates des Zentralen Kriminaldienstes die Spuren am Tatort. Die Untersuchungen dauern an.

