Wolfsburg

In Wolfsburg hat erneut ein Wohltäter eine große Geldsumme für ein Hospiz gestiftet. Der Mann gab in der Lokalredaktion der „Wolfsburger Nachrichten“ fünf dicke Geldbündel mit insgesamt 100 000 Euro in bar ab, wie die Zeitung am Donnerstag berichtete. Er möchte anonym bleiben und mit seiner Spende die Eröffnung eines zweiten Hospizhauses in der Stadt unterstützen. Bereits im vergangenen Dezember waren in der Redaktion nach Spenden für andere Zwecke 50.000 Euro für den Hospizverein übergeben worden. Die Zeitung machte aber keine Angaben, ob es damals derselbe Spender war. In einem Begleitschreiben zur aktuellen Spende versichere der Wohltäter, dass das Geld aus versteuertem Einkommen stamme.

Vor fünf Jahren hatte ein anonymer Spender in Braunschweig Umschläge mit Geld für wohltätige Zwecke verteilt.

Von RND/lni