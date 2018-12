Hannover

Der Winter ist im Harz angekommen: Mit einer Schneedecke von 35 Zentimetern Schnee zeigte sich der Brocken am Sonnabend den Spaziergängern. Mit minus acht Grad am Tag war es sehr frostig auf dem mit 1141 Metern höchsten Berg in Norddeutschland. Anfang Dezember waren die ersten zwei Zentimeter Neuschnee gefallen. Wenn es in dem Tempo weitergehe, könnten sich die Wintersportfreunde bald freuen, sagte Ingo Nitschke von der Station des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Ein Wetterdiensttechniker der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf dem Brocken bei der Arbeit. Quelle: dpa-Zentralbild

„Zum Rodeln und für eine zünftige Schneeballschlacht reicht es allemal“, sagte eine Sprecherin der Tourist-Information Schierke. Für das Spuren der Loipen im Sportgebiet sei es aber noch zu früh. Solange noch Steine oder Geröll zu sehen seien und keine durchgängige weiße Schneedecke liege, könnten die schweren Fahrzeuge nicht fahren, sagte ein Ranger des Nationalparkes Harz. „Wir warten auf Schnee für Wintersport. Wann er in ausreichender Menge da ist, wissen wir leider nicht“, sagte er. Meteorologen rechnen am Sonntag und Montag mit weiteren Schneefällen.

Ein kurzes Wintervergnügen im Flachland?

Tief „Oswalde“ bringt am Wochenende einen Hauch von Winter nach Deutschland. Pünktlich zum dritten Advent am Sonntag soll es in Teilen Niedersachsens schneien, hie und da könne er sogar vorübergehend liegen bleiben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mit.

Doch die Ernüchterung folgt auf dem Fuß: Es wird zugleich wärmer und der Schnee geht nach und nach in gefrierenden Regen oder Sprühregen über – so dass auf den Straßen Glatteis droht.

Chancen auf weiße Weihnachten ?

Ob dies als Vorbote auf weiße Weihnachten eingestuft werden kann, sei noch nicht vorhersagbar, erklärte der DWD. „Die weitere Entwicklung der Wetterlage ist dafür noch zu unsicher“, erklärte Meteorologe Christian Herold. Die kommende Woche beginnt trüb und mit mäßig warmen Temperaturen.

