Syke

Aufgrund der Höhe des am Dienstagabend in Brand geratenen Windrades in Syke im Landkreis Diepholz, habe die Feuerwehr das Feuer nicht löschen können und es stattdessen kontrolliert abbrennen lassen. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer im Motorraum in etwa 100 Metern Höhe aus, brennende Motorteile stürzten daraufhin in die Tiefe. Am frühen Mittwochmorgen sei der Brand abgeschwächt gewesen, dennoch blieben Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

Brandursache noch unklar

Die genaue Ursache des Feuers sei bislang unklar, es werde aber von einem technischen Defekt ausgegangen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung seien Anwohner in der Nähe gebeten wurden, Fenster und Türen zu schließen, sagte die Sprecherin weiter. Verletzt worden sei bei dem Brand niemand.

Von RND/dpa