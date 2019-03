Rinteln

In Rinteln (Kreis Schaumburg) hat ein Mann eine Packung Kartoffelchips geklaut. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der kuriose Diebstahl am Sonnabendabend in einer Tankstelle in der Nordstadt von Rinteln.

Bei dem Täter handelt es sich Polizeiangaben zufolge um einen Wiederholungstäter: Bereits am Abend zuvor hatte der Mann in Rinteln drei Tüten Kartoffelchips aus einer Tankstelle geklaut und verschwand. Erneut konnte ihn die Polizei in der näheren Umgebung der Tankstelle ausfindig machen. Der Täter war gerade dabei, seine Diebesbeute aufzuessen.

Bei den vier Tüten soll es sich um unterschiedliche Sorten gehandelt haben. „Es ist unbekannt, ob der Täter bereits seine Lieblingssorte gefunden hat“, heißt es von den Beamten.

Von RND/isa/max