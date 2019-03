Weyhe

Mehrere Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten in der Nähe von Weyhe ( Landkreis Diepholz) gesprengt. Dadurch war ein Feuer ausgebrochen, das den Raum, in dem der Geldautomat stand, zerstörte, wie die Polizei sagte. Anwohner hätten nach der Sprengung mehrere Menschen auf der Straße gesehen, die dann in ein Auto gestiegen seien. Den Angaben zufolge konnten die Täter bislang nicht gefasst werden. Auch ob sie Beute gemacht haben, blieb zunächst unklar.

Vorfall ist kein Einzelfall

Die Geldautomatensprengung ist laut Polizei die vierte in der Region innerhalb von vier Wochen. Ende Februar hatte es im benachbarten Kirchweyhe zwei Geldautomatensprengungen gegeben, Mitte Februar eine im Nachbarort Stuhr-Brinkum.

Von RND/dpa