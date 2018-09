Clausthal-Zellerfeld

Trotz regelmäßiger Tempomessungen und zahlreicher Unfälle mit Verletzten und Toten lassen sich viele Motorradfahrer nicht davon abhalten, durch den Harz zu rasen. Bei der jüngsten Kontrolle wurden auf der Bundesstraße 241 nahe Clausthal-Zellerfeld am Wochenende 76 Raser erwischt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Dabei wurden nur Motorräder geblitzt, die in dem Tempo-70-Bereich mindestens 84 Stundenkilometer schnell waren. Elf Biker waren so schnell, dass ihnen Fahrverbote drohen. Den traurigen Tagesrekord stellte ein Biker aus Salzgitter auf: Er fuhr Tempo 147, war also 77 Stundenkilometer schneller als erlaubt.

Negativrekord: Mit Tempo 231 auf der B242 unterwegs

An den vorangegangenen Wochenenden wurden im Oberharz teilweise sogar mehrere hundert Motorradraser geblitzt, von denen Dutzende zum Teil mehrere Monate nicht mehr fahren dürfen. Den Negativrekord hatte am 28. August ein Biker aufgestellt, der auf der B242 mit Tempo 231 unterwegs gewesen war.

Der Harz ist wegen der vielen kurvigen Strecken bei Motorradfahrern beliebt. Doch vor allem weil viele Biker zu schnell unterwegs sind, gibt es immer wieder schwere Unfälle mit Verletzten und Toten. Zuletzt verletzte sich ein 49-Jähiger schwer, als er am Wochenende bei Braunlage zu schnell durch eine Kurve fuhr und stürzte.

