Hannover

Obwohl der meteorologische Herbst schon am 1. September begonnen hat, herrschen vielerorts noch sommerliche Temperaturen. Nach einigen kühleren Tagen in der vergangenen Woche, kehrt der Sommer in dieser Woche zurück. So werden in Niedersachsen heute Höchsttemperaturen von bis zu 27 Grad erwartet.

Weiterhin warme Tage

Ab Mittwoch fallen die Temperaturen dann langsam. Trotzdem bleibt es in dieser Woche mit durchschnittlichen 25 Grad noch angenehm warm. In den Nächten sinken die Temperaturen auf angenehme 9 bis 15 Grad.

Auch die kommende Woche verspricht in Niedersachsen angenehm warm zu werden. Trotz einiger Schauer sollen die Höchsttemperaturen laut des Deutschen Wetterdienstes bis Mitte September täglich noch zwischen 23 und 25 Grad liegen. Somit steht dem verlängerten Sommer nichts im Wege.

Von jok/RND