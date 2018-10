Hannover

Zum Wochenstart wird es ganz schön windig: In den kommenden Tagen zieht ein Sturmtief über Niedersachsen hinweg. Zunächst frische der Wind an den Küsten auf und lege am Montag zu, auch im Binnenland werde es stürmisch, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. Der Wind weht aus Ost, es ist stark bewölkt, im Norden regnet es etwas. Bei Temperaturen von 5 bis 7 Grad bleibt es Ende Oktober relativ kühl.

Am Dienstag zieht ein Sturmtief von Frankreich über die Niederlande in Richtung Nordosten. Der Wind weht stürmisch aus dem Süden. Im Osten Niedersachsens und im Wendland lockert es auf und zwischendurch scheint auch die Sonne bei Temperaturen um 16 Grad. Im Westen ist es trübe und mit etwa 7 bis 8 Grad deutlich kälter.

In der Nacht zum Mittwoch sind an der Nordsee schwere Sturmböen möglich. Dann beruhigt sich das Wetter und der Wind lässt nach. Es ist wechselnd bewölkt und bleibt weitgehend trocken. Landesweit klettern die Temperaturen auf 12 bis 14 Grad.

Von lni