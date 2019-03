Hannover

Mit Sonne und frühlingshaften Temperaturen startet Niedersachsen ins Wochenende. Bereits am heutigen Freitag klettern die Temperaturen in der Mitte und im Süden Niedersachsens auf bis zu 17 Grad. Es bleibt trocken – und es wird sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Am Sonnabend geht es sonnig weiter: Bis zu 18 Grad sind in Niedersachsen drin, nur im Oberharz und an der Küste wird es frischer.

Wer einen Ausflug plant, sollte diesen am besten auf den Sonnabend legen – denn bereits am Sonntag wird es merklich kühler. Nur noch maximal 11 Grad werden es, zudem kann es in der ersten Tageshälfte regnen. Erst am Nachmittag soll die Sonne wieder durchkommen. In der Nacht zu Montag kann es Frost geben.

Die nächste Woche startet wechselhaft: Nach einem sonnigen Montag mit nur noch um die 10 Grad klettern die Temperaturen zwar am Dienstag wieder hoch. Dafür ziehen Regenwolken durchs Land.

Letzte Chance: Wintersportsaison im Harz endet

Auch den zweithöchsten Gipfel des Harzes hat der Frühling erreicht. Auf dem 971 Meter hohen Wurmberg bei Braunlage wird die Wintersportsaison voraussichtlich nach dem Wochenende beendet. Derzeit liegt aber noch so viel Schnee, dass zwei Abfahrten für Skifahrer und eine Rodelbahn bis einschließlich Sonntag geöffnet bleiben sollen.

Von RND/frs/dpa