Werlte

Bei einem Verkehrsunfall in Werlte (Kreis Emsland) sind zwei Männer ums Leben gekommen. Auf der Landesstraße 30 sei ein Auto am Mittwochabend von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit.

Der 43-jährige Beifahrer, der in dem Auto saß, starb noch an der Unfallstelle. Kurze Zeit später starb auch der 37-jährige Fahrer des Wagens im Rettungswagen. Wie es zu dem Unfall kam war in der Nacht zum Donnerstag noch nicht klar. „Es sieht aber danach aus, als wäre das Auto langsam von der Fahrbahn abgekommen“, sagte ein Sprecher.

Von lni/RND