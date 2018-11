Hannover

Fast ein Jahr ist es her – da bestätigte der Landtag die neue Landesregierung. Ebenso lang ist es her – da erklärten SPD und CDU, man wolle in den kommenden fünf Jahren erfolgreich zusammenarbeiten. Am Dienstag zog Ministerpräsident nun Zwischenbilanz und sang ein Loblied auf die rot-schwarze Landesregierung.

FDP spottet über Weils Aussage

„Dass sich unser Politikstill in einem unübersehbaren Widerspruch zu den Entwicklung auf Bundesebene befindet, war beileibe nicht geplant, ist aber so etwas wie die Visitenkarten der Landesregierung geworden“, sagte Weil. Dafür gab es nicht viel Zuspruch. FDP-Fraktionschef Stefan Birkner befand die Lösung für seltsam. Grund: „Viel schlechter als in Berlin kann man ja nun wirklich nicht regieren.“

Anja Piel, Fraktionsvorsitzende der Grünen, kritisierte, dass es beim Polizeigesetz nicht anders zuginge als im Bund. Innenminister Boris Pistorius (SPD) orientiere sich neuerdings am „Noch“-Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Die 74-tägige Präventivhaft für Gefährder ist für sie kein Zeichen von Sozialdemokratie. „Was reitet eigentlich einen einstmals besonnen Innenminister Pistorius, völlig unverhältnismäßige und zudem verfassungswidrige Mittel durchzuwinken?“ Der Ministerpräsident tat die Debatte um das Gesetz in seiner Regierungserklärung schnell ab: „Es ist selbstverständlich, dass sich die Landesregierung insbesondere mit verfassungsrechtlich begründeten Bedenken auseinandersetzt.“

Die Gesetzesnovelle ist eines der großen Themen, die SPD und CDU im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Am 22. November 2017 hatte der Landtag nach langer Verhandlung zwischen beiden Partnern die neue Landesregierung bestätigt. Weil verwies in seiner Rede auch auf die Kita-Beitragsfreiheit, den Masterplan Digitalisierung und den zusätzlichen Feiertag als große Projekte, die die Landesregierung umgesetzt habe.

Kita-Beitragsfreiheit große Entlastung für junge Familien

„Wir haben auch einen Beitrag für die Familienpolitik geleistet“, ist Weil im Hinblick auf die Kita-Gebührenfreiheit überzeugt. Viele junge Familien seien spürbar entlastet worden. Piels Meinung nach, sei die Beitragsfreiheit viel zu früh umgesetzt worden. Sie fände es sinnvoller, das Geld in den Ausbau der Kita-Qualität zu investieren. Nach SPD-Angaben stellt das Land in diesem Jahr 109 Millionen Euro für die Beitragsfreiheit bereit. Bis 2020 sollen 1,6 Milliarden Euro in die frühkindliche Bildung fließen.

Toepffer ist Freund von altmodischem Beziehungsmodell

Dirk Toepffer, CDU-Fraktionschef, blieb bei den Lobesworten bodenständig. Und verwies darauf, dass er nicht zur Euphorie neige. Die Koalition in Hannover sei alles, aber „keine Liebesheirat“ gewesen, sondern eine Vernunftsehe. „Das sind häufig die besten Beziehungen“, vertrat er ein fragwürdiges und doch eher altmodisches Liebesmodell. Für die Zukunft wolle er allerdings, dass manche Gesetzgebungsverfahren schneller über die Bühne gehen und man den Menschen künftig noch besser zuhöre.

Neben den Themen des vergangenen Regierungsjahres wurde die Debatte auch davon angeheizt, wie Weil die Regierungserklärung in den Landtag eingebracht hatte. Erst am Montagnachmittag informierte die Staatskanzlei darüber, dass dich der Ministerpräsident zu Beginn der Plenarsitzung äußern wolle – und verschob damit die Tagesordnung. „Nicht einmal das Datum passt, das ist typisch für die Koalition“, spottete Piel. Immerhin ist der GroKo-Geburtstag erst nächste Woche.

Von Mandy Sarti