Hannover

Statt hinter Gittern können 71 Häftlinge aus niedersächsischen Anstalten die Weihnachtstage mit ihren Familien verbringen. Die Männer und Frauen werden vorzeitig entlassen und profitieren von der sogenannten Weihnachtsamnestie. Wie das Justizministerium in Hannover am Mittwoch mitteilte, müssen die Betroffenen aufgrund der Gnadenentscheidung der Staatsanwaltschaften im Schnitt rund 16 Tage kürzer im Gefängnis bleiben. Die Inanspruchnahme sei freiwillig. Niemand werde gegen den persönlichen Willen vor die Tür gesetzt, hieß es. Tatsächlich lehnten sechs Inhaftierte ihre vorzeitige Entlassung in diesem Jahr ab.

Die restliche Haftzeit beträgt maximal einen Monat

Insgesamt wurden 1146 Hafttage erlassen. Die meisten Nutznießer der Strafmilderung - nämlich 17 Gefangene - saßen in der JVA Lingen ein, gefolgt von der JVA für Frauen in Vechta mit 10 und der JVA Hannover mit 8 Häftlingen. Vorzeitig auf freien Fuß gesetzt werden dürfen nur Insassen, deren restliche Haftzeit maximal einen Monat beträgt und die sich gut verhalten haben. Wer wegen vorsätzlicher Tötungs- oder Sexualdelikten eine Freiheitsstrafe verbüßt, wird nicht begnadigt.

Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza hatte die Staatsanwaltschaften zur Gewährung der Weihnachtsamnestie ermächtigt. Die CDU-Politikerin wird Heiligabend die JVA für Männer in Vechta besuchen.

