Osterode

Rettungskräfte suchen derzeit nach einem im Raum Osterode vermissten Mann. Wie die Polizeiinspektion Göttingen mitteilt, ist der 65 Jahre alte Klaus F. am Freitag nicht in ein Hotel im Osteroder Ortsteil Riefensbeek-Kamschlacken zurückgekehrt. Nach vorliegenden Informationen wurde der Mann aus Lübeck zuletzt im Bereich der „Magdeburger Hütte“ gesehen, von wo aus er weiter über die „Hanskühnenburg“ zurück zum Hotel wandern wollte. Dort kam der langjährige Stammgast, der sich gut im Harz auskennen soll, jedoch bis zum Abend nicht an.

Rettungshunde fanden keine Spur

Der Hotelbesitzer erstattete daraufhin Vermisstenanzeige bei der Polizei in Osterode. Eine sofort von den Beamten veranlasste Suche blieb bis in die Nacht hinein erfolglos. Daran nahmen neben dem Revierförster auch Kameraden der Feuerwehren Herzberg, Osterode, Riefensbeek und Sieber und weitere Rettungskräfte teil. Auch Rettungshunde fanden vorerst keine Spur von dem Vermissten. Die Suche ist am Sonnabendmorgen erneut aufgenommen worden. Wahrscheinlich befindet sich der 65-Jährige in einer hilflosen Lage, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Göttingen.

Der Lübecker ist circa 1,70 Meter groß, schlank, er trägt einen Oberlippenbart. Zuletzt war er bekleidet mit beiger Jacke und einem blau meliertem Pullover mit Streifen. Wer Klaus F. gesehen hat oder Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05522/508115 bei der Polizei Osterode oder über Notruf 110 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Von Ulrich Meinhard