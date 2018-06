Verden

Wie die Polizei mitteilte, hat sich der Unfall am Freitagmorgen gegen 4.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-West ereignet. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Lkw-Transporter eines 22-jährigen Fahrers von der Fahrbahn ab. Als der junge Mann versuchte gegenzulenken, verlor er die Kontrolle über Sattelschlepper, der daraufhin in die Mittelleitplanke fuhr. Dabei riss der Anhänger mit acht VW-Neuwagen ab und kippte um, so die Polizei weiter. Es entstand ein erheblicher Sachschaden, der Fahrer blieb unverletzt.

Wegen der Aufräumarbeiten war die A 27 in Richtung Süden zeitweise voll gesperrt. Es kam zu kilometerlangen Staus.

Von RND/mbo