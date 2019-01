Walsrode

Der Weltvogelpark Walsrode ist an die spanische Freizeitpark-Gruppe Parques Reunidos verkauft worden. Der Vertrag sei in dieser Woche unterzeichnet worden, sagte ein Sprecher des Parks am Donnerstag. Zum Kaufpreis machte er keine Angaben. Die Mitarbeiter sollen alle übernommen werden. Der Vertrag trete Ende Januar in Kraft.

Die Parques Reunidos Group übernahm unlängst auch das Freizeit-Resort „Tropical Islands“ südlich von Berlin. Nach Unternehmensangaben betreibt Parques Reunidos weltweit insgesamt mehr als 60 Zoos und Freizeit-Parks. Mit mehr als 4000 Vögeln und 650 Arten gehört die Walsroder Anlage zu den artenreichsten Zoos der Welt. Bislang war sie im Besitz des belgischen Unternehmens Floralux.

Von RND/dpa