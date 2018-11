Hannover

Das Problem zu benennen, dauert an diesem Dienstag im Landtag nicht sonderlich lange. Was auf den Schlachthöfen in Bad Iburg und Oldenburg passiert ist, das sind keine Einzelfälle, sondern ein Fehler im System. Doch wie will man mit dem Problem umgehen?

CDU spricht sich für Videoüberwachung aus

Für die CDU führt kein Weg an einer freiwilligen Videoüberwachung in Schlachtbetrieben vorbei. Helmut Damman-Tamke wolle eine lückenlose Videodokumentation, die den Tierärzten die Möglichkeit gebe, stichprobenartig in die Abläufe der vergangenen Wochen zu blicken. Doch so einfach scheint die Forderung der CDU nicht umzusetzen. Dana Guth (AfD) vollzog ein Rechenbeispiel: „Wenn lediglich zehn Kameras installiert werden, die zehn Stunden aufzeichnen, ergibt das bei mehr als 300 Betrieben ein tägliches Videomaterial von 30 000 Stunden.“ Eine Datenmenge, die nicht zu bewerkstelligen sei. Guth forderte stattdessen mehr Personal.

Darüber hinaus kritisierte die Opposition den datenschutzrechtlichen Aspekt. Schließlich würden Menschen bei der Arbeit gefilmt, das verstoße allerdings gegen das Bundesdatenschutzgesetz. Eine Änderung wäre notwendig. Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) wolle sich dennoch dafür einsetzen. Wie man mit den Hürden umgehen wolle, ließ sie allerdings offen.

Grüne: Billigfleisch Ursache des Problems

Miriam Staudte (Grüne) betonte, die freiwillige Videoaufnahme von Betrieben sei eine Scheinlösung. „Neben den nicht funktionierenden staatlichen Kontrollen ist das Prinzip Billigfleisch die Ursache allen Übels in der Tierhaltung, beim Tiertransport und in der Schlachtung.“ Dabei wies Staudte auch auf eine Antwort der Landesregierung hin, in der deutlich wurde, dass tierhaltende Betriebe im Schnitt alle 20 Jahre kontrolliert werden. In manchen Fällen sogar nur alle 50 Jahre.

FDP: Schlachthöfe gehören auf den Prüfstand

Für die FDP stand in der Debatte fest, dass Niedersachsens Schlachthöfe allesamt auf den Prüfstand gehören. „Es muss eine ordnungsgemäße Arbeit geleistet werden. Dafür müssen Arbeitnehmer entsprechend geschult und bezahlt werden“, positionierte sich Hermann Grupe. Auch er verwies darauf, dass man auf die Zivilcourage der Tierschützer angewiesen sei. Vor allem Dirk Toepffer (CDU) kritisierte die illegal gemachten Aufnahmen indirekt: „Wir wollen diese Schreckensbilder selbst ernannter Tierwohlschützer nicht. Wir sind selbst aufgerufen, für Kontrolle zu sorgen.“

Zumindest im Grundgedanken der Debatte bestand Konsens. Doch die beste Lösung für das Problem hatte niemand parat.

Von Mandy Sarti