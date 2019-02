Wietze

Bei Celle ist am Sonntagnachmittag die Leiche eines Mannes in einem Gewässer entdeckt worden. Wie die „Cellesche Zeitung“ berichtet, handelt es sich bei dem Toten um einen 54-Jährigen, der seit Sonnabend vermisst wurde. Der 54-Jährige war aus einem Pflegeheim in Wietze verschwunden. Der Mann war offenbar in einem Ölschlammteich ertrunken, ein Fremdverschulden schließt die Polizei dem Bericht zufolge aus.

Die Polizei hatte zuvor mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann gesucht, der auf ärztliche angewiesen war.

Von RND/ewo/frs