Braunschweig

Der vermisste zwölfjährige Junge aus Braunschweig ist wieder aufgetaucht. Die Polizei fand den Schüler nach eigenen Angaben am Mittwochabend in seiner alten Heimatstadt Hildesheim. Dem Jungen geht es demnach gut.

Der Junge hatte am Montagabend die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung am Peterskamp in Braunschweig unerlaubterweise verlassen.

Von RND/ms