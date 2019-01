Braunschweig

Die Polizei Braunschweig sucht nach einem zwölfjährigen Jungen. Der Schüler wird seit Montagabend vermisst. Um Ismet M. zu finden, hat die Polizei nun eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Nach Polizeiangaben verließ der Junge am Montagabend die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung am Peterskamp in Braunschweig. Ismet ist der Polizei zufolge etwa 1,50 Meter groß und hat kurze dunkelbraune Haare. Er sei zuletzt in einem roten Kapuzenpullover gesehen worden.

Ismet. M aus Braunschweig gilt als vermisst. Quelle: Polizei Braunschweig

Ismet könnte sich in Hildesheim aufhalten

Der Zwölfjährige muss sich nach Polizeiangaben nicht zwangsläufig in Braunschweig aufhalten. Ismet zog erst vor wenigen Wochen von Hildesheim nach Braunschweig. In Hildesheim hätten Freunde von Ismet ihn auch Mittwochmorgen zuletzt gesehen.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer Ismet gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer (05 31) 4 76 25 16 bei der Polizei in Braunschweig melden.

Von RND/ms