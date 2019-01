Salzgitter

Am Sonnabend um 09.05 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Wiesenstraße/Bismarckstraße in Salzgitter-Bad ein Verkehrsunfall, bei dem beide beteiligten Personen leicht verletzt wurden. Eine 69-jährige Fahrzeugführerin aus Salzgitter übersah beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden 34-jährigen aus Hannover.

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge prallte der Pkw der 69-jährigen gegen den Zaun eines angrenzenden Grundstücks. Beide Beteiligte erlitten durch den Unfall einen Schock, der 34-jährige wurde mit einem RTW dem Krankenhaus zugeführt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt, der Sachschaden wird auf 4500 Euro geschätzt.

Von RND/ata