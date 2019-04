Hannover

Die Reisewelle zu Ostern rollt – und in Niedersachsen brauchen Autofahrer wie in jedem Jahr besonders viel Geduld. Am Karfreitag vermeldete die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen (VMZ) zweitweise bis zu 70 Kilometer Stau auf den Autobahnen in Niedersachsen. Betroffen waren vor allem die Hauptverkehrsachsen A 1 ( Osnabrück – Bremen), A 2 (Großraum Hannover) sowie A 1 ( Hannover – Hamburg ). Auch auf der Autobahn 27 bremst eine Baustelle die Autofahrer aus.

A7-Baustelle sorgt für lange Staus

Besonders viel Geduld müssen Autofahrer auf der A 1 mitbringen. Zwischen Osnabrück und Bremen staute es sich am Mittag auf bis zu 20 Kilometern. Auf der A 2 im Raum Hannover ging in Richtung Berlin auf zehn Kilometern nichts mehr. Eine Staufalle war auch die Autobahn 7: Zwischen Hannover und Schwarmstedt gab es zusammengerechnet fast 20 Kilometer Stau, in der Gegenrichtung sorgte die Baustelle vor dem Dreieck Walsrode für 15 Kilometer Stillstand.

Bereits am Gründonnerstag mussten Autofahrer viel Geduld aufbringen. Am schlimmsten war es auf der A2 nach einem Unfall bei Lauenau. Zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden hatte es einen schweren Unfall mit mehreren Lastwagen gegeben. Auch auf der Autobahn 7 gab es in ganz Niedersachsen lange Staus.

Stauprognose des ADAC

Am Karsamstag und an Ostersonntag soll es voraussichtlich ruhiger werden, wie eine ADAC-Sprecherin sagte. Am Ostermontag sei dann wegen Ausflugs- und Reiseverkehr wohl wieder mit mehr Staus und Beeinträchtigungen zu rechnen. An Nord- und Ostsee gibt es laut ADAC auch abseits der Autobahnen an den Ostertagen wenig Entspannung: Auf den Zufahrtsstraßen zu den Badeorten an den Küsten werde sich der Verkehr naturgemäß immer wieder stauen.

Weiterlesen: Welche Straßen sind an Ostern dicht?

Von RND/frs