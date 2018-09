Seesen

Wegen einer knapp zweitägigen Vollsperrung der Autobahn 7 in beiden Fahrtrichtungen erwartet die Polizei am Wochenende in Südniedersachsen massive Verkehrsbehinderungen. Die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Echte (Kreis Northeim) und Seesen (Kreis Goslar) beginnt nach Angaben der Autobahngesellschaft Via Niedersachsen am Freitag um 22 Uhr. Sie soll am Sonntag um 16 Uhr wieder aufgehoben werden. Grund für die Vollsperrung sei der Abbruch einer Brücke. Außerdem solle die Verkehrsführung umgebaut werden.

Polizei: Nicht den Navi-Hinweisen folgen

Die Polizei habe sich zwar bemüht, die Umleitungsstrecken optimal zu gestalten, sagte ein Sprecher. Es sei aber dennoch vor allem tagsüber mit erheblichen Behinderungen zu rechnen. Verkehrsteilnehmer sollten in jedem Fall den Beschilderungen und nicht anderen Hinweisen ihrer Navigationsgeräte folgen.

Der private Betreiber „Via Niedersachsen“ baut derzeit das rund 29 Kilometer lange Teilstück der A7 zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen von vier auf sechs Fahrstreifen aus. Die Arbeiten sollen Ende 2020 abgeschlossen.

Weitere Sperrungen im Oktober

Im Oktober gibt es weitere Sperrungen, weil bei Echte die Überführung der B 248 erneuert wird. In folgenden Nächten wird die Richtungsfahrbahn Hannover zwischen Echte und Seesen gesperrt:

• vom 13. zum 14. Oktober

• vom 15. zum 16. Oktober

• vom 16. zum 17. Oktober

• und vom 17. zum 18. Oktober

Darüber hinaus sind fünf nächtliche Sperrungen der Richtungsfahrbahn Kassel zwischen Seesen und Echte geplant:

• vom 18. zum 19. Oktober

• vom 20. zum 21. Oktober

• vom 22. zum 23. Oktober

• vom 23. zum 24. Oktober

• vom 24. zum 25. Oktober

