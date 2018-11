Hannover

Es ist eine Lösung, bei der beide Seiten ihr Gesicht wahren: Maren Brandenburger hat um ihren Rücktritt als Verfassungsschutzpräsidentin gebeten. Damit traf sie die einzig richtige Entscheidung: Sie stellt sich vor ihre Mitarbeiter, sie übernimmt Verantwortung. Wie man das als Chefin eben tut. Obendrein ersparte sie ihrem Dienstherren Boris Pistorius, sie rauswerfen zu müssen.

Brandenburger zeigt Verantwortung

Auch wenn Brandenburger bereits früher für Kontroversen sorgte – in diesem Punkt bewies sie Konsequenz. Was einmal mehr zeigt: Frauen ziehen häufig schneller die Reißleine als die Herren der Schöpfung. Man erinnere sich nur an Margot Käßmann, die nach dem Bekanntwerden einer Trunkenheitsfahrt ihr Amt als Landesbischöfin niederlegte. Ob das ein männlicher Kollege genauso getan hätte?

Maaßen und Seehofer hätte Brandenburgers Konsequenz gutgetan

Das wird noch deutlicher, wenn man an Brandenburgers Verfassungsschutz-Kollegen Hans-Georg Maaßen denkt. Für den es lange völlig fern lag, sein Amt überhaupt niederzulegen. Bis er massiv gedrängt wurde. Ähnlich bei Horst Seehofer.

Brandenburgers Konsequenz hätte beiden gutgetan. Sie hätten zeigen können, dass sie nicht an der Macht kleben. Für folgende Amtsinhaber ist sie jedenfalls das bessere Vorbild.

Von Mandy Sarti