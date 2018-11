Hannover

Maren Brandenburger hatte die internen Ermittlungen noch abgewartet. Dann übernahm die Verfassungsschutzpräsidentin Verantwortung und bat am Dienstagabend bei ihrem Dienstherren, Innenminister Boris Pistorius (SPD), um ihren Rücktritt. Zunächst in strikter Geheimhaltung.

Interner Bericht offenbart organisatorische Mängel

Doch schon am Mittwochmorgen berichtete der „Rundblick“, dass Brandenburger die Behörde verlässt. Am Nachmittag dann die offizielle Bestätigung des Innenministers: „Aus dem Bericht der Arbeitsgruppe geht hervor, dass die Bearbeitung Mängel aufwies. Im Kern geht es um individuelle Fehler. Mitursächlich waren jedoch auch organisatorische Mängel.“ In einem höchstsensiblen Bereich, wie der Minister betonte. „Grundsatzvermerke und Dienstanweisungen waren nicht auf der Höhe der Zeit.“ Offenbar sei Brandenburger ebenfalls von den Ergebnissen der internen Untersuchung überrascht gewesen. Zog aber umgehend Konsequenzen. Brandenburger soll nun als Ministerialrätin ins Sozialministerium wechseln, sagte Pistorius. Dem stimmte das Kabinett im Vorfeld zu. Er bestätigte damit, was die NP schon am Mittwochvormittag aus regierungsnahen Kreisen wusste. Brandenburg fällt damit in der Beamtenbesoldung von B 6 auf B 2 zurück.

Sozialdemokrat Pistorius hatte am vergangenen Donnerstag eine Arbeitsgruppe mit der Aufklärung der Verfassungsschutz-Panne beauftragt. Grund: Am Dienstagabend war nach einer „NDR“-Berichterstattung öffentlich bekannt geworden, dass eine Vertrauensperson des Verfassungsschutzes durch die Behörde selbst enttarnt worden war. Im Rahmen eines Auskunftsverfahrens sind Informationen an das Verwaltungsgericht Hannover übermittelt worden, die hätten geschwärzt werden müssen. Aus den Akten war zu erkennen, wer der Spitzel des Verfassungsschutzes war. Ein Mann, der über längere Zeit in der linksautonomen Szene in Göttingen Informationen für die Behörde sammelte. Linke Aktivisten veröffentlichten anschließend Klarnamen, Telefonnummer und Bankdetails der Person.

Nach Bekanntwerden des Rücktritts von Brandenburger im Verfassungsschutzausschuss am Mittwochmittag sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner: „Die Ablösung von Frau Brandenburger halte ich für den richtigen Schritt.“ Bereits in der vergangene Woche hatte der Parlamentarier den Rücktritt der Behördenleiterin gefordert. Doch dieser Schritt allein genügt Birkner nicht: „Man muss diese Fehler und Defizite jetzt genau analysieren und dann ein Arbeitsprogramm für die neue Leitung des Verfassungsschutzes erarbeiten.“

Ähnlich positionierte sich Julia Willie Hamburg (Grüne) im Gespräch mit der NP: „Für uns sind die Antworten aus dem Bericht teilweise nicht ausreichend.“ Sie wolle den internen Bericht genau prüfen, sollte dies der Fall bleiben, wolle sie an der Forderung aus der vergangenen Woche festhalten: einen externen Sonderermittler einzusetzen. Hamburg betonte allerdings auch: „Ich habe Respekt vor Frau Brandenburgers Entscheidung. Es ist schade, dass sie über die Strukturen, die sie selbst verbesserte, stolpern musste.“ Andere Menschen wären zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegangen.

Disziplinarverfahren gegen Mitarbeiter der Behörde werden geprüft

Pistorius versicherte, dass er Brandenburger nicht zu dieser Entscheidung geraten habe: „Es gab überhaupt keinen Druck.“ Im weiteren Verlauf soll nun geprüft werden, ob gegen die Mitarbeiter der Behörde Disziplinarverfahren eingeleitet werden.

Der Innenminister will in den kommenden Tagen einen Amtsnachfolger präsentieren. Der soll am von Brandenburger eingeschlagenen transparenten Kurs festhalten.

Von Mandy Sarti