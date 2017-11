Eine Webcam für Online Video-Chats. © Sven Hoppe/Archiv

Verbraucher

Verbraucherberatung kommt per Video-Chat ins Haus

Niedersachsens Verbraucherberater gehen neue Wege. Ratsuchende können die Experten der Verbraucherzentrale ab sofort per Video-Chat zu sich ins Haus holen. Das Modell werde im Rahmen des Projektes "Stärkung des Verbraucherschutzes im ländlichen Raum" durch das niedersächsische Agrar- und Verbraucherschutzministerium gefördert, teilte die Verbraucherzentrale am Freitag bei der Vorstellung des in Göttingen mit.