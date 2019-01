Hannover

Wenn es nach Uwe Schünemann ( CDU) geht, soll das neue niedersächsische Polizeigesetz auch die Gesichtserkennung ermöglichen. Er strebt ein Pilotprojekt im Wolfsburger Stadion an.

„Mit der automatischen Gesichtserkennung ist es möglich, Gesichter mit der Straftäter-Datei abzugleichen und so wesentlich erfolgreicher zu arbeiten“, sagte er im Gespräch mit der NP. Vorbild für den Plan des stellvertretenden Vorsitzenden der Fraktion im Landtag ist ein Modellversuch, der kürzlich in Berlin lief und derzeit ausgewertet wird. „Mit einer Gesetzesgrundlage können wir eigene Erkenntnisse sammeln. Das ist für Niedersachsen wichtig“, ist der Christdemokrat überzeugt. Nicht nur davon. Er ist sich auch sicher, dass die SPD inzwischen bereit ist, das Polizeigesetz in diesem Punkt nachzuverhandeln.

Innenministerium äußert sich zurückhaltend

Sozialdemokrat Ulrich Watermann sagte der „Bild“-Zeitung: „Ich kann mir solche Versuche grundsätzlich vorstellen – aber nur in sehr begrenztem Rahmen.“ Das SPD-geführte Innenministerium äußerte sich zurückhaltend, grundsätzlich sei die Gesichtserkennung eine sinnvolle Ergänzung, man wolle allerdings die Ergebnisse aus Berlin abwarten.

Derzeit stockt die Gesetzesberatung. Grund: Die Landtagsjuristen kritisierten den Entwurf der Regierungsfraktionen SPD und CDU massiv. Einige Teile der Novellierung wurden für grob verfassungswidrig befunden.

Der ursprüngliche Plan, das Gesetz möglichst schnell zu verabschieden, ist gescheitert. Innenminister Boris Pistorius geht inzwischen sogar davon aus, dass das Gesetz frühestens im März kommt.

Grüne sind überzeugt, Schünemann ignoriert Kritik am Gesetz

Sollte der Plan von Schünemann umgesetzt werden, ist sich Belit Onay (Grüne) sicher, werde sich die Gesetzesberatung weiter hinauszögern. Der NP sagte er: „Es handelt sich bei diesem Plan um eine massive Verschärfung des ohnehin schon umstrittenen Gesetzes.“ Proteste der Bürger und Kritik des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes des Landes würden umgangen. SPD und CDU hätten sich lieber die Zeit nehmen sollen, das Gesetz gründlich nachzuarbeiten. Oppositionskollege Jan-Christoph Oetjen ( FDP) äußerte ebenfalls Bedenken. Die Fehlerquote der Gesichtserkennung sei mit 20 Prozent zu hoch. „Solange sich die Technik hier nicht entscheidend weiterentwickelt, halte ich dieses Instrument für völlig ungeeignet.“

Von Mandy Sarti