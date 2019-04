Uslar

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Uslar (Kreis Northeim) ist in der Nacht zum Montag ein Mann ums Leben gekommen. Drei weitere Bewohner wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Das Haus habe vollständig evakuiert werden müssen, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Toten handele es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um den 67 Jahre alten Bewohner des Appartements, in dem das Feuer aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen war.

Die Brandursache wird untersucht

Zur Klärung der Identität und der Todesursache soll der Leichnam obduziert werden. Ein Nachbar hatte knapp eine Stunde nach Mitternacht den Brand bemerkt und Alarm geschlagen. Die Ermittler gingen nicht von einem Verbrechen aus. Als Brandursache kämen Fahrlässigkeit oder ein technischer Defekt in Betracht. Der Sachschaden beträgt rund 200.000 Euro.

Von RND/lni