Bremen

In einer Werft in Bremen ist in der Nacht zum Freitag ein Dock zum Bau von Schiffen samt Schiffsneubau in Flammen aufgegangen. „Über 100 Einsatzkräfte und etwa 35 bis 40 Fahrzeuge sind vor Ort, um das Feuer zu löschen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Wegen der sehr starken Rauchentwicklung habe das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eine Warnung an die Bewohner des Stadtbezirks Bremen Nord ausgesprochen, so der Sprecher.

Verstärkung ist unterwegs

Ein Schwimmdock und der darauf befindliche Neubau einer Luxus-Yacht fingen aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Drei Decks stehen nach Angaben der Feuerwehr seit dem frühen Freitagmorgen in Flammen. Die Löscharbeiten erweisen sich der Feuerwehr zufolge als schwierig und könnten noch längere Zeit andauern. Die Menschen in Bremen Nord werden gebeten, Fenster und Türen zu schließen und ihre Wohnung nicht zu verlassen. Außerdem sollen Lüftungs- und Klimaanlagen abgeschaltet werden.

An Land bekämpfen die Einsatzkräfte mithilfe von drei Drehleitern das Feuer auf dem etwa 130 Meter langen und 30 Meter breiten Baudock. Zudem wird ein Löschboot eingesetzt. Zuvor hieß es, dass der Baudock 130 Meter lang und 130 Meter breit ist. Verletzt wurde zunächst niemand. Der Schiffsverkehr sei nicht eingeschränkt worden.

Von lni