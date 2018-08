Hannover

Bahnreisende müssen sich am Donnerstagabend auf erhebliche Behinderungen im Zugverkehr in Niedersachsen einstellen. Wegen des Unwetters fielen Bäume in die Oberleitungen, mehrere Strecken sind derzeit gesperrt. Betroffen sind unter anderem die Strecken Hannover – Bremen, Hannover – Osnabrück sowie Hannover – Berlin. Die Deutsche Bahn bittet Reisende in Norddeutschland, ihre Reisen – falls möglich – zu verschieben.

Auch der Regionalverkehr ist betroffen. So verkehren derzeit keine Erixx-Bahnen zwischen Soltau und Schneverdingen sowie Bremen und Langwedel. Beim Enno sind die Verbindungen zwischen Hildesheim und Wolfsburg sowie Hannover und Wolfsburg betroffen. Auch beim Metronom müssen sich Reisende auf Behinderungen einstellen. Auf allen Strecken wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Wann und ob die Strecken noch im Laufe des Abends wieder freigegeben werden können, ist nach Angaben der Bahn unklar. „Wir hatten ein teilweise massives Unwetter“, sagte ein Sprecher. Derzeit sei man dabei, sich einen genauen Überblick zu verschaffen. In Hannover will die Bahn einen Aufenthaltszug für gestrandete Reisende zur Verfügung stellen.

