Hannover

Das Unwetter über Norddeutschland sorgt für zahlreiche Ausfälle im Zugverkehr in Niedersachsen, Bremen und Hamburg. Am Sonnabendnachmittag sperrte die Deutsche Bahn die Strecke zwischen Bremen und Hannover. Nach Angaben eines Sprechers waren zwischen Langwedel und Etelsen mehrere Bäume auf die Strecke gestürzt, wodurch Oberleitungen und zwei Oberleitungsmasten beschädigt wurden. „Die Strecke bleibt voraussichtlich bis in den Abend hinein sperrt“, sagt der Bahnsprecher.

Betroffen sind Nah- und Fernverkehrszüge von und nach Hannover, die Bremer S-Bahn sowie der Metronom zwischen Bremen und Uelzen. Fernverkehrszüge werden umgeleitet, die Bahn hat für den Regionalverkehr einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Bremen und Verden eingerichtet.

Behinderungen wegen des Unwetters gibt es auch auf der Verbindung Hamburg - Bremen. Nach Angaben der Bahn liegen zwischen Harburg und Buchholz mehrere Bäume im Gleis. Die Bahn erklärte, es dass es dort zu Ausfällen und Verspätungen kommt. Betroffen sind der Fernverkehr sowie die Bahnen des Metronoms.

ICE im Landkreis Hildesheim evakuiert

Viel Geduld brauchten auch Reisende, die am Nachmittag in einem ICE zwischen Göttingen und Hannover unterwegs waren. Der Zug hatte bei Almstedt im Kreis Hildesheim einen Defekt am Stromabnehmer und blieb auf offener Strecke liegen. Ob dieser mit dem Unwetter zusammenhängt, ist laut Bahn noch unklar. Rund 400 Reisende mussten in einen Ersatz-ICE umsteigen, der auf der Strecke neben den defekten Zug gefahren wurde. Die Fernverkehrszüge zwischen Hannover und Göttingen werden mit erheblichen Verspätung umgeleitet.

Auch in Hamburg gibt es Behinderungen durch das Unwetter. Dort kann nach Angaben der Hamburger S-Bahn die Station Hammerbrook derzeit wegen Unwetterschäden nicht angefahren werden.

Über Teile Niedersachsens sowie Bremen und Hamburg war am Nachmittag eine Gewitterfront hinweg gezogen. Der Deutsche Wetterdienst hatte eine Unwetterwarnung herausgegeben.



Von dpa/frs/RND