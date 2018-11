Deinstedt

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Rotenburg (Wümme) sind ein 80-jähriger Mann und eine 84-jährige Frau ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend in der Deinstedter Ortschaft Malstedt. Laut Polizeiangaben fuhr der 80-Jährige gegen 18.45 Uhr mit seinem Audi auf der Ortsdurchfahrtsstraße in Richtung Ohrel. Seine Frau saß auf dem Beifahrersitz.

Als der Senior an einem geparkten Ford Mondeo vorbeifuhr, kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Arteon. Die Ehefrrau verstarb der Polizei zufolge noch am Unfallort. Rettungskräfte brachten ihren vier Jahre jüngeren Ehemann noch in ein Krankenhaus. Dort erlag er jedoch kurz nach seiner Einlieferung ebenfalls an seinen Verletzungen.

Die Kreisstraße 108 musste aufgrund des Unfalls und der anschließenden Rettungs- und Bergungsarbeiten für rund fünf Stunden gesperrt werden. Die Polizei geht von einer fünfstelligen Schadenshöhe aus.

Von ms/RND