Diekholzen

Ein 60-Jähriger ist mit seinem Auto frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen und dabei tödlich verunglückt. Der Mann war nach Angaben der Polizei am Mittwoch auf der Bundesstraße 243 in der Gemeinde Diekholzen im Kreis Hildesheim in den Gegenverkehr geraten. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Wrack herausschneiden. Doch für den Verunglückten kam jede Hilfe zu spät. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Ein Experte soll jetzt klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Polizei sperrte die Bundesstraße für mehrere Stunden.

Von RND/dpa